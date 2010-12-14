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مفتي عام المملكة: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن

أثنى على حكمة القيادة في إدارة الشؤون الاقتصادية للدولة خلال الجائحة

أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الميزانية الجديدة وما تضمنته من بنود وتفاصيل، تأتي امتدادًا للخطة المباركة التي انطلقت قبل سنوات على أيدي القيادة الحالية للمملكة للارتقاء بحياة المواطن السعودي وتحسين أوضاعه المعيشية، ودفع الاقتصاد الوطني إلى أعلى مراحل الازدهار والقوة، عبر مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030.

ورفع، في تصريح بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ (2022م)، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن، بما تحققه من استدامة واستقرار مالي، حيث يسهم ما تضمنته من إجراءات في تحقيق النمو والتطور والتقدم للمملكة بما يعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا تنعم فيه الأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله تعالى.
ودعا الله تعالى أن يوفق ولاة أمر المملكة إلى ما فيه الخير دوما وأن يعينهم على أداء مهمتهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأثنى على حكمة القيادة في إدارة الشؤون الاقتصادية للدولة خلال جائحة (كوفيد-19) وقدرتها على النهوض من تلك الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وهزّت الاستقرار المالي لأغلب دول العالم، وذلك بفضل الله ثم بفضل المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي عززت معدلات النمو والتنمية ومنحت المملكة القوة للعودة أقوى مما كانت قبل الجائحة.

ونوه مفتي عام المملكة، بما توليه القيادة من اهتمام كبير للجوانب الدينية والدعوية وتوجيهها بتوفير كل الدعم المطلوب لخدمة المسلمين من مواطنين ومقيمين في مختلف شؤونهم الدينية.
وأكد أنه سَمة دَرَجَ عليه ولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين منذ تأسيس الدولة على يدي الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وسار عليه أبناؤه من بعده.

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مفتي عام المملكة: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن
سبق

أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الميزانية الجديدة وما تضمنته من بنود وتفاصيل، تأتي امتدادًا للخطة المباركة التي انطلقت قبل سنوات على أيدي القيادة الحالية للمملكة للارتقاء بحياة المواطن السعودي وتحسين أوضاعه المعيشية، ودفع الاقتصاد الوطني إلى أعلى مراحل الازدهار والقوة، عبر مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030.

ورفع، في تصريح بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ (2022م)، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن، بما تحققه من استدامة واستقرار مالي، حيث يسهم ما تضمنته من إجراءات في تحقيق النمو والتطور والتقدم للمملكة بما يعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا تنعم فيه الأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله تعالى.
ودعا الله تعالى أن يوفق ولاة أمر المملكة إلى ما فيه الخير دوما وأن يعينهم على أداء مهمتهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأثنى على حكمة القيادة في إدارة الشؤون الاقتصادية للدولة خلال جائحة (كوفيد-19) وقدرتها على النهوض من تلك الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وهزّت الاستقرار المالي لأغلب دول العالم، وذلك بفضل الله ثم بفضل المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي عززت معدلات النمو والتنمية ومنحت المملكة القوة للعودة أقوى مما كانت قبل الجائحة.

ونوه مفتي عام المملكة، بما توليه القيادة من اهتمام كبير للجوانب الدينية والدعوية وتوجيهها بتوفير كل الدعم المطلوب لخدمة المسلمين من مواطنين ومقيمين في مختلف شؤونهم الدينية.
وأكد أنه سَمة دَرَجَ عليه ولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين منذ تأسيس الدولة على يدي الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وسار عليه أبناؤه من بعده.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:42 PM

مفتي عام المملكة: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن

أثنى على حكمة القيادة في إدارة الشؤون الاقتصادية للدولة خلال الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الميزانية الجديدة وما تضمنته من بنود وتفاصيل، تأتي امتدادًا للخطة المباركة التي انطلقت قبل سنوات على أيدي القيادة الحالية للمملكة للارتقاء بحياة المواطن السعودي وتحسين أوضاعه المعيشية، ودفع الاقتصاد الوطني إلى أعلى مراحل الازدهار والقوة، عبر مجموعة كبيرة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030.

ورفع، في تصريح بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ (2022م)، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: الميزانية الجديدة تبشر بالخير العميم للوطن والمواطن، بما تحققه من استدامة واستقرار مالي، حيث يسهم ما تضمنته من إجراءات في تحقيق النمو والتطور والتقدم للمملكة بما يعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا تنعم فيه الأجيال الحالية والقادمة بمشيئة الله تعالى.
ودعا الله تعالى أن يوفق ولاة أمر المملكة إلى ما فيه الخير دوما وأن يعينهم على أداء مهمتهم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأثنى على حكمة القيادة في إدارة الشؤون الاقتصادية للدولة خلال جائحة (كوفيد-19) وقدرتها على النهوض من تلك الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وهزّت الاستقرار المالي لأغلب دول العالم، وذلك بفضل الله ثم بفضل المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي عززت معدلات النمو والتنمية ومنحت المملكة القوة للعودة أقوى مما كانت قبل الجائحة.

ونوه مفتي عام المملكة، بما توليه القيادة من اهتمام كبير للجوانب الدينية والدعوية وتوجيهها بتوفير كل الدعم المطلوب لخدمة المسلمين من مواطنين ومقيمين في مختلف شؤونهم الدينية.
وأكد أنه سَمة دَرَجَ عليه ولاة أمر بلاد الحرمين الشريفين منذ تأسيس الدولة على يدي الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وسار عليه أبناؤه من بعده.

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