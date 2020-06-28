"السعودية للاستثمار الجريء" توقع عقداً استثمارياً مع صندوق رؤى للنمو

الرشيد: تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها "منشآت"

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، عقداً استثمارياً مع صندوق الاستثمار الجريء (رؤى للنمو) المرخص من هيئة السوق المالية والمؤسّس من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية ومجموعة آي مينا.

جرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حيث وقّع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس التنفيذي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية مازن الداود.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق رؤى للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق الذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، التي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها "منشآت".