الرميان: قطاع الطاقة دخل عصرًا جديدًا في التحديات بحلول 2020

رئيس أرامكو: التقليدي لا يواجه حاليًا منافسة حقيقية من البديلة

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" ياسر الرميان: إن قطاع الطاقة دخل بحلول عام 2020 عصرًا جديدًا مليئًا بالتحديات؛ وخاصة في ظل المقاربات الخاطئة حول الاستغناء عن مزيج الطاقة التقليدي والتوجه لمصادر طاقة جديدة خلال سنوات قليلة.

وأوضح في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 اليوم في الظهران، أن مثل تلك المقاربات لها آثار استراتيجية جدية على مستقبل أمن قطاع الطاقة العالمي.

وأضاف أن التغيرات الكبرى في مجال الطاقة تأخذ وقتًا طويلًا لتتحقق على أرض الواقع؛ مبينًا أن قطاع الطاقة التقليدي لا يواجه حاليًا منافسة حقيقة من الطاقة البديلة.

وأكد أهمية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في نجاح قطاع الطاقة واستدامته؛ ليستطيع تأمين الطاقة حتى في الأوقات الصعبة؛ مشيرًا إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا للتخفيف من الأثر البيئي للنفط والغاز، وتوفير طاقة بأسعار مناسبة.

وبيّن أن ذلك سيخلق فرصًا كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة العالمي؛ لإحراز التقدم في تلبية التطلعات بخصوص مزيج طاقة نظيف وصديق للبيئة.