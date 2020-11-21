النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بجراحة عاجلة.. فريق طبي بمستشفى رنية ينقذ شاباً أصاب نفسه بطلق ناري

اخترقت الرصاصة النصف العلوي من البطن وأفقدته كمية كبيرة من الدم

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف من التعامل مع شاب يعاني من اضطرابات نفسية، أصاب نفسه بطلق ناري.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور محمد الفيل رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية أن شاباً في العقد الرابع من العمر وصل بعد منتصف الليل لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن وبعد الكشف عليه تبين اختراق رصاصة دخلت من النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل مما أصاب الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة أدت إلى تدهور في حالة الوعي وافقدته كمية كبيرة من الدماء.

وأضاف: تدخل إثر ذلك فريق طبي بقيادة الدكتور الاستشاري مدثر بافادني رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور سجاد اختر رئيس قسم التخدير للسيطرة على النزيف الداخلي في البطن واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية –ولله الحمد–بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة.

يُذكر أن الشاب في تحسن وبدأ بتناول المشروبات ويرقد حالياً تحت الملاحظة للاطمئنان عليه قبل الإذن بخروجه.

مستشفى رنية العام صحة الطائف عملية جراحية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بجراحة عاجلة.. فريق طبي بمستشفى رنية ينقذ شاباً أصاب نفسه بطلق ناري
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف من التعامل مع شاب يعاني من اضطرابات نفسية، أصاب نفسه بطلق ناري.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور محمد الفيل رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية أن شاباً في العقد الرابع من العمر وصل بعد منتصف الليل لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن وبعد الكشف عليه تبين اختراق رصاصة دخلت من النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل مما أصاب الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة أدت إلى تدهور في حالة الوعي وافقدته كمية كبيرة من الدماء.

وأضاف: تدخل إثر ذلك فريق طبي بقيادة الدكتور الاستشاري مدثر بافادني رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور سجاد اختر رئيس قسم التخدير للسيطرة على النزيف الداخلي في البطن واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية –ولله الحمد–بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة.

يُذكر أن الشاب في تحسن وبدأ بتناول المشروبات ويرقد حالياً تحت الملاحظة للاطمئنان عليه قبل الإذن بخروجه.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
01:22 AM

بجراحة عاجلة.. فريق طبي بمستشفى رنية ينقذ شاباً أصاب نفسه بطلق ناري

اخترقت الرصاصة النصف العلوي من البطن وأفقدته كمية كبيرة من الدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
28

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف من التعامل مع شاب يعاني من اضطرابات نفسية، أصاب نفسه بطلق ناري.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور محمد الفيل رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية أن شاباً في العقد الرابع من العمر وصل بعد منتصف الليل لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن وبعد الكشف عليه تبين اختراق رصاصة دخلت من النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل مما أصاب الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة أدت إلى تدهور في حالة الوعي وافقدته كمية كبيرة من الدماء.

وأضاف: تدخل إثر ذلك فريق طبي بقيادة الدكتور الاستشاري مدثر بافادني رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، والدكتور سجاد اختر رئيس قسم التخدير للسيطرة على النزيف الداخلي في البطن واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية –ولله الحمد–بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة.

يُذكر أن الشاب في تحسن وبدأ بتناول المشروبات ويرقد حالياً تحت الملاحظة للاطمئنان عليه قبل الإذن بخروجه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,972
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,425

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة