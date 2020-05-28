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فرنسا تعلن رفع قيود التنقل المفروضة ابتداءً من 2 يونيو

أعلنت تأييدها فتح حدودها الأوروبية منتصف الشهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم، أنّ بلاده سترفع القيود المفروضة على التنقل داخل فرنسا بدءاً من 2 يونيو المقبل، بعدما كان تنقل الفرنسيين محصوراً في محيط 100 كلم من مقر السكن.

وأعرب فيليب خلال عرضه للمرحلة الثانية من إجراءات العزل الصحي العام، عن تأييد فرنسا لإعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو من دون فرض حجر صحي على المسافرين, مبينًا أنّ فرنسا ستقيّم الوضع مع شركائها في 15 يونيو وسيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي بشأن الحدود الأوروبية الخارجية.

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فرنسا تعلن رفع قيود التنقل المفروضة ابتداءً من 2 يونيو
سبق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم، أنّ بلاده سترفع القيود المفروضة على التنقل داخل فرنسا بدءاً من 2 يونيو المقبل، بعدما كان تنقل الفرنسيين محصوراً في محيط 100 كلم من مقر السكن.

وأعرب فيليب خلال عرضه للمرحلة الثانية من إجراءات العزل الصحي العام، عن تأييد فرنسا لإعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو من دون فرض حجر صحي على المسافرين, مبينًا أنّ فرنسا ستقيّم الوضع مع شركائها في 15 يونيو وسيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي بشأن الحدود الأوروبية الخارجية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:37 PM

فرنسا تعلن رفع قيود التنقل المفروضة ابتداءً من 2 يونيو

أعلنت تأييدها فتح حدودها الأوروبية منتصف الشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم، أنّ بلاده سترفع القيود المفروضة على التنقل داخل فرنسا بدءاً من 2 يونيو المقبل، بعدما كان تنقل الفرنسيين محصوراً في محيط 100 كلم من مقر السكن.

وأعرب فيليب خلال عرضه للمرحلة الثانية من إجراءات العزل الصحي العام، عن تأييد فرنسا لإعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 يونيو من دون فرض حجر صحي على المسافرين, مبينًا أنّ فرنسا ستقيّم الوضع مع شركائها في 15 يونيو وسيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي بشأن الحدود الأوروبية الخارجية.

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