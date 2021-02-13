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إزالة بسطات عشوائية مخالفة لاحترازات كورونا بـ"شفا الطائف"

خلال جولة ميدانية رقابية للجهات المختصة

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- عددًا من البسطات العشوائية المخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كذلك كونها تثير تجمعًا حولها من المستهلكين لا يتقيدون بالتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك من خلال جولات رقابية ميدانية بالتعاون مع بعض الجهات المختصة شملت الأنشطة التجارية والغذائية، والتي رُصِد بحقها بعض المخالفات؛ حيث تطبق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، ضِمن تلك الحملات المخصصة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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إزالة بسطات عشوائية مخالفة لاحترازات كورونا بـ"شفا الطائف"
سبق

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- عددًا من البسطات العشوائية المخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كذلك كونها تثير تجمعًا حولها من المستهلكين لا يتقيدون بالتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك من خلال جولات رقابية ميدانية بالتعاون مع بعض الجهات المختصة شملت الأنشطة التجارية والغذائية، والتي رُصِد بحقها بعض المخالفات؛ حيث تطبق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، ضِمن تلك الحملات المخصصة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
06:26 PM

إزالة بسطات عشوائية مخالفة لاحترازات كورونا بـ"شفا الطائف"

خلال جولة ميدانية رقابية للجهات المختصة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
2,172

أزالت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية"- عددًا من البسطات العشوائية المخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كذلك كونها تثير تجمعًا حولها من المستهلكين لا يتقيدون بالتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك من خلال جولات رقابية ميدانية بالتعاون مع بعض الجهات المختصة شملت الأنشطة التجارية والغذائية، والتي رُصِد بحقها بعض المخالفات؛ حيث تطبق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، ضِمن تلك الحملات المخصصة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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