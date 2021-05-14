أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك
لإسعاد الأسر المتأثرة بمنع التجوُّل عبر تقديم هدايا لهم وإيصالها لمنازلهم
وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".
أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم هدايا عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".
أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك
عبدالرزاق البجاليهادي العصيميسبق2020-05-13
وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".
أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم هدايا عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:16 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
12:04 AM
أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك
لإسعاد الأسر المتأثرة بمنع التجوُّل عبر تقديم هدايا لهم وإيصالها لمنازلهم
وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".
أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم هدايا عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".