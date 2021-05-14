أمير مكة يوافق على إطلاق برنامج "هديتكم" خلال عيد الفطر المبارك

لإسعاد الأسر المتأثرة بمنع التجوُّل عبر تقديم هدايا ‎لهم وإيصالها لمنازلهم

وافق مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على إطلاق برنامج "هديتكم" ضمن حملة "بِرًّا بمكة".

أعلنت ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة، وغردت بقولها: "‏أمير مكة خالد الفيصل يوافق على إطلاق برنامج ‎هديتكم ضمن حملة بِرًّا بمكة، الهادف لإسعاد الأسر المحتاجة والمتأثرة بقرار ‎منع التجول عبر تقديم هدايا ‎عيد الفطر لهم وإيصالها لمنازلهم. ويتم هذا بالتنسيق بين لجنة السقاية والرفادة بالإمارة وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية "هدية".