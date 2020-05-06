حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من تعليم جدة المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.
"الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي
حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من تعليم جدة المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.
اعلان
"الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحاليصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:35 PM
"الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي
حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من تعليم جدة المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
5,951
91 مليار ..
29 يناير
15,790
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,120
53.8 مليار
31 يوليو
42,043
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!
صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!
ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا
عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس
علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟
عبدالسلام المشيطي
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا
علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...
سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!
أحمد عجب
ماذا لو..؟
علاء الدين براده