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"الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي

حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من ‎تعليم جدة المركز الأول في جائزة ‎خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.

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"الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي
سبق

حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من ‎تعليم جدة المركز الأول في جائزة ‎خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:35 PM

"الزهراني" يحصد المركز الأول في جائزة خليفة التربوية للعام الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حقق المعلم أحمد خضران الزهراني من ‎تعليم جدة المركز الأول في جائزة ‎خليفة التربوية للعام 2020م، فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي.

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