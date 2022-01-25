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كورونا.. 83340 إصابة جديدة في البرازيل و8571 بكوريا الجنوبية و45 بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، تسجيل 83340 إصابة جديدة و259 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجّلت البرازيل حتى الآن 24 مليوناً و127595 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623356.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفاً و979 إصابة، كما سجلت البلاد 23 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105705.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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كورونا.. 83340 إصابة جديدة في البرازيل و8571 بكوريا الجنوبية و45 بالصين
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، تسجيل 83340 إصابة جديدة و259 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجّلت البرازيل حتى الآن 24 مليوناً و127595 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623356.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفاً و979 إصابة، كما سجلت البلاد 23 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105705.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:17 AM

كورونا.. 83340 إصابة جديدة في البرازيل و8571 بكوريا الجنوبية و45 بالصين

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، تسجيل 83340 إصابة جديدة و259 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة فقد سجّلت البرازيل حتى الآن 24 مليوناً و127595 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623356.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 8571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى معدل يومي للإصابات على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 749 ألفاً و979 إصابة، كما سجلت البلاد 23 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6588 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105705.

وقالت اللجنة في بيان إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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142 مليون ..

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