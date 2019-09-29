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هاجموا سفاراتنا حاولوا تعطيل الحج زرعوا خلايا إرهابية .. الجبير: متى تتوقف إيران؟

قال لـ "فوكس نيوز": الحمد لله أن دفاعاتنا الجوية منعت وصول صواريخها الـ 260

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير؛ في لقاءٍ مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن إيران دائماً كانت دولة عدائية، وعليها أن تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتوقف عن التدخل في شؤون غيرها من الدول.

وأضاف "لقد كان التاريخ الإيراني للسنوات الأربعين الماضية واحداً من الأنظمة العدائية، وخاصة ضد بلدي. كنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء سلوك إيران العدواني".

وتابع "على إيران أن تقرّر ما إذا كانت دولة ثورية أو دولة قومية. وإذا كانت دولة قومية؛ فعليها أن تتقيّد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم، شدّد الجبير؛ على ضرورة "أن يتوقف السلوك الإيراني"، قائلاً: "لقد هاجموا سفاراتنا، حاولوا كثيراً تعطيل الحج، اغتالوا دبلوماسيي عددٍ من الدول، زرعوا خلايا إرهابية في السعودية، وفجّروا أبراج الخُبر عام 1996.. والقائمة تطول".

ومضى يقول: "في الآونة الأخيرة، كانوا يزوّدون الحوثيين بالصواريخ؛ 260 صاروخاً إيراني الصُنع أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية".

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن 150 طائرة دون طيّار أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على السعودية.

وأضاف "الحمد لله أن دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على منع أيٍّ من تلك الصواريخ من الوصول إلى أهدافها المقصودة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هاجموا سفاراتنا حاولوا تعطيل الحج زرعوا خلايا إرهابية .. الجبير: متى تتوقف إيران؟
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير؛ في لقاءٍ مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن إيران دائماً كانت دولة عدائية، وعليها أن تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتوقف عن التدخل في شؤون غيرها من الدول.

وأضاف "لقد كان التاريخ الإيراني للسنوات الأربعين الماضية واحداً من الأنظمة العدائية، وخاصة ضد بلدي. كنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء سلوك إيران العدواني".

وتابع "على إيران أن تقرّر ما إذا كانت دولة ثورية أو دولة قومية. وإذا كانت دولة قومية؛ فعليها أن تتقيّد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم، شدّد الجبير؛ على ضرورة "أن يتوقف السلوك الإيراني"، قائلاً: "لقد هاجموا سفاراتنا، حاولوا كثيراً تعطيل الحج، اغتالوا دبلوماسيي عددٍ من الدول، زرعوا خلايا إرهابية في السعودية، وفجّروا أبراج الخُبر عام 1996.. والقائمة تطول".

ومضى يقول: "في الآونة الأخيرة، كانوا يزوّدون الحوثيين بالصواريخ؛ 260 صاروخاً إيراني الصُنع أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية".

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن 150 طائرة دون طيّار أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على السعودية.

وأضاف "الحمد لله أن دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على منع أيٍّ من تلك الصواريخ من الوصول إلى أهدافها المقصودة".

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
11:10 AM

هاجموا سفاراتنا حاولوا تعطيل الحج زرعوا خلايا إرهابية .. الجبير: متى تتوقف إيران؟

قال لـ "فوكس نيوز": الحمد لله أن دفاعاتنا الجوية منعت وصول صواريخها الـ 260

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير؛ في لقاءٍ مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن إيران دائماً كانت دولة عدائية، وعليها أن تحترم سيادة الدول الأخرى، وتتوقف عن التدخل في شؤون غيرها من الدول.

وأضاف "لقد كان التاريخ الإيراني للسنوات الأربعين الماضية واحداً من الأنظمة العدائية، وخاصة ضد بلدي. كنا ندعو إلى بذل جهد عالمي لاحتواء سلوك إيران العدواني".

وتابع "على إيران أن تقرّر ما إذا كانت دولة ثورية أو دولة قومية. وإذا كانت دولة قومية؛ فعليها أن تتقيّد بقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، وأن تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، اليوم، شدّد الجبير؛ على ضرورة "أن يتوقف السلوك الإيراني"، قائلاً: "لقد هاجموا سفاراتنا، حاولوا كثيراً تعطيل الحج، اغتالوا دبلوماسيي عددٍ من الدول، زرعوا خلايا إرهابية في السعودية، وفجّروا أبراج الخُبر عام 1996.. والقائمة تطول".

ومضى يقول: "في الآونة الأخيرة، كانوا يزوّدون الحوثيين بالصواريخ؛ 260 صاروخاً إيراني الصُنع أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية".

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن 150 طائرة دون طيّار أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على السعودية.

وأضاف "الحمد لله أن دفاعاتنا الجوية كانت قادرة على منع أيٍّ من تلك الصواريخ من الوصول إلى أهدافها المقصودة".

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