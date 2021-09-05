نهائي كأس العرب للسيدات بين الأردن وتونس.. غدًا في القاهرة

الأندلسي والخطيب متأهّبان للظفر باللقب ويراهنان على الملعب

تختتم غدًا منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات، التي نظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، بالمباراة الختامية التي تجمع منتخب الأردن بشقيقه المنتخب التونسي على ملعب المقاولون العرب.

وتأهل منتخب الأردن إلى المباراة النهائية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل منتخب تونس من هذا الدور إثر فوزه على نظيره منتخب الجزائر "بركلات الترجيح 4 – 3"، بعدما تعادلا في شوطي المباراة الأصليين بهدفين لمثلهما.

وتأهبًا للمباراة النهائية المرتقبة أكّد مدرب منتخب تونس، سمير الأندلسي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة القاهرة، أن "المنتخب التونسي قدم مجهودًا كبيرًا خلال منافسات البطولة، كلل جهوده بالتأهل إلى المباراة النهائية"، مضيفًا: "نهنّئ المنتخب الأردني، ونتمنّى حظًّا وافرًا للمنتخبات التي لم تتأهل، منتخب تونس صعد إلى النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح التي لم تكن ركلات حظ أبدًا، بل جهزنا اللاعبات لهذه اللحظة فنيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا، والحمد لله نجحنا في أن نصل إلى المباراة النهائية التي سنسعى خلالها لنضع فيها كل إمكاناتنا وتفادي أي أخطاء مرت بنا في السابق".

وشكر الأندلسي "لاعبات المنتخب التونسي على الأداء المتميز في مشوار البطولة"، مشيدًا "بكل ما قدم من كافة اللاعبات، فالجماهير التونسية تنتظر عودة المنتخب إلى تونس ومعه كأس العرب"، بينما قالت قائدة منتخب تونس شيماء العباسي: إنها جاهزة للمباراة النهائية، وستضع كل خبرتها في الملعب مع زميلاتها اللاعبات "اللواتي لا ينقصهن أي شيء لتحقيق الفوز". وقالت: "يهمّنا أن يعرف الجميع في تونس إننا قادرات على الفوز باللقب العربي، وإن شاء الله نقدم مستوى يليق بكرة القدم التونسية".

في الجانب الآخر قال مساعد مدرب منتخب الأردن، بسام الخطيب: إن "المنتخب الأردني نجح في الدور نصف النهائي وقدم مباراة كبيرة وضعته في المباراة النهائية"، وأضاف: "نسعى بكل تأكيد إلى الفوز بالمباراة النهائية؛ لأن منتخب الأردن ظهر بمستوى متميز وتستحق لاعباته أن يحتفلن بالكأس في ختام البطولة، مع إدراكنا بأن المباراة لن تكون سهلة؛ حيث سنواجه منتخبًا قويًّا ومنظمًا، إلا أن الملعب سيكون هو الفيصل في هذه المباراة المهمة".

وأوضح الخطيب أن "الاتحاد الأردني لكرة القدم قدم كل ما يلزم للوصول إلى بطولة كأس العرب للسيدات، فالاهتمام الذي تجده كرة القدم النسوية من اتحاد كرة القدم ومن سمو الأمير علي بن الحسين، اهتمام كبير يحفزنا للمزيد من العطاء، وإن شاء الله نعود إلى الأردن بالفوز وبكأس البطولة".

يذكر أن النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي يستضيفها حاليًّا الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة القاهرة، شارك فيها منتخبات، تونس ولبنان والسودان ومصر والأردن والجزائر وفلسطين.