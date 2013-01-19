يسانده "التحالف".. هجوم للجيش اليمني يحرر جبل عشر والتباب المحيطة

في تقدم باتجاه مواقع المليشيات بصعدة.. مصرع 8 حوثيين بينهم "أبو ملصي"

حقق الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بقوات التحالف العربي، تقدماً جديداً في منطقة "اليتمة" شمالي محافظة الجوف؛ إثر هجوم شنه على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقالت مصادر عسكرية؛ وفق "سكاي نيوز عربية": إن لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات بمنطقة اليتمة، تَمَكّن خلاله من "تحرير جبل عشر ومناطق التباب المحيطة به، والتقدم 3 كيلومترات باتجاه مواقع الميليشيات بمحافظة صعدة"، وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 عناصر من ميليشيات الحوثي وأسر عدد منهم؛ فيما لاذ البقية بالفرار.

وحسب المصادر نفسها؛ فقد شنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للمتمردين في المنطقة، وفي مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن، لقي 8 من عناصر مليشيات الحوثي -بينهم قيادي ميداني- مصرعهم، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني على تجمع لهم.

وقال مصدر عسكري: إن القصف استهدف تجمعاً للمليشيات في محيط جبل "شوحط" الاستراتيجي؛ موضحاً أن القصف تم بعد عملية استطلاعية دقيقة قامت بها قوات الجيش الوطني في المنطقة؛ مؤكداً أن القصف أسفر عن مصرع 8 من عناصر المليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو "أبو ملصي"، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية تابعة لها.