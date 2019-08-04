أول فيديو مسرب لهاتف سامسونج جلاكسي نوت 10.. المفاجأة الأكبر بعد شهرين

كشفت تقارير صحفية عن أول مقطع فيديو مسرب لهاتف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية المرتقب "جلاكسي نوت 10".

ونشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية مقطع الفيديو المسرب لإصداريْ "جلاكسي نوت 10" و"جلاكسي نوت 10 بلس"، الذين ستكشف عنهما سامسونج في مؤتمر عالمي يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس.

ويظهر في المقطع أن شاشة جلاكسي نوت 10 ستكون بقياس 6.3 بوصة؛ فيما سيأتي جلاكسي نوت 10 بلس بقياس 6.8 بوصة.

كما يظهر في الفيديو أن هاتف سامسونج جلاكسي نوت 10 سيأتي بثلاث كاميرات خلفية مرتبة بشكل عمودي.

فيما سيأتي هاتف جلاكسي نوت 10 بلس بأربع كاميرات خلفية، فيما تم نقل الكاميرا الأمامية في إصداريْ سامسونج الجديدين في أعلى منتصف الشاشة.

ولكن تقريرًا آخر، أشار إلى أن مفاجأة سامسونج الحقيقية لن تكون في جلاكسي نوت 10؛ بل ستكون في شهر أكتوبر؛ حيث تجهز الشركة الكورية الجنوبية لقنبلة مدوية.

وأشارت شبكة "إن دي تي في" إلى أن سامسونج تخطط في شهر أكتوبر لطرح هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف "جلاكسي إيه" التي أثبتت قوتها في الفترة الأخيرة، وستزوده بأقوى كاميرا في سوق الهواتف الذكية في العالم.

وأشار التقرير إلى أن سامسونج ستزود هاتفها الجديد "جلاكسي إيه 70 إس" بكاميرا رقمية ذات دقة وضوح تصل إلى 64 ميجابيكسل.

وأوضح التقرير أن تلك الكاميرا ستختلف بصورة جذرية عن الكاميرا التي سبق أن أطلقتها "شاومي" الصينية في هاتفها "ريال مي".

ولن يختلف هاتف سامسونج الجديد عن نسخة "جلاكسي إيه 70" الحالية؛ ولكن مع تطوير تلك الكاميرا الجديدة؛ حيث سيأتي بشاشة من نوع سوبر أموليد بقياس 6.7 بوصة، ولكن مع تحسين مستشعرات الكاميرا، سواء المتعلقة بدقة الوضوح وعمق الصورة.