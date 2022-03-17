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"آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين

قال: إن الالتزام بالتعليمات وبثّ الطمأنينة في نفوس الناس واجب شرعي ووطني

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.

وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين
سبق

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.

وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:52 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:11 PM

"آل الشيخ": إجراءات المملكة الاستباقية لمواجهة كورونا تجسيدًا لحرصها على سلامة جميع المسلمين

قال: إن الالتزام بالتعليمات وبثّ الطمأنينة في نفوس الناس واجب شرعي ووطني

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
4,063

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الإجراءات الاستباقية التي قدمتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تستوجب الشكر والدعاء لقيادة الرشيدة والعمل بالتعليمات؛ فهو واجب ديني ووطني.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" في منصة "تويتر"، أكد أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا تجسيد لحرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وجميع المسلمين.

وأضاف الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: أن "هذا يستوجب الشكر والدعاء لهذه القيادة المباركة، والعمل على تطبيق كافة التعليمات، وبث الطمأنينة في نفوس الناس؛ فهو واجب شرعي ووطني".

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