سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.
وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.
وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.
وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.