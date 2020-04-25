سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: ليرتفع الإجمالي إلى 1905 حالات

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.

وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.