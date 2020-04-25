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سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: ليرتفع الإجمالي إلى 1905 حالات

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.

وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.

عُمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.

وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:48 PM

سلطنة عُمان تسجّل 115 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: ليرتفع الإجمالي إلى 1905 حالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1905 حالات.

وقالت الوزارة: تسجيل (115) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)؛ منها (48) حالة لعُمانيين، و(67) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1905) حالات وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (329) حالة تماثلت للشفاء.

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