النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل" تصدر 10 تراخيص لمنشآت خاصة جديدة

خلال شهر سبتمبر 2021

أصدرت صحة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت سبعة تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص "مبدئي"، وثلاثة تراخيص "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 16 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، وأيدت منح 14 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت ثلاثة إجراءات نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت سبعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت ثمانية بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

وأصدرت ستة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل ثلاثة نشاطات إضافية لمؤسسات صحية خاصة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة حائل" تصدر 10 تراخيص لمنشآت خاصة جديدة
سبق

أصدرت صحة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت سبعة تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص "مبدئي"، وثلاثة تراخيص "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 16 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، وأيدت منح 14 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت ثلاثة إجراءات نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت سبعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت ثمانية بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

وأصدرت ستة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل ثلاثة نشاطات إضافية لمؤسسات صحية خاصة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
04:58 PM

"صحة حائل" تصدر 10 تراخيص لمنشآت خاصة جديدة

خلال شهر سبتمبر 2021

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
323

أصدرت صحة حائل ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر سبتمبر 2021.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت سبعة تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص "مبدئي"، وثلاثة تراخيص "نهائية" لمنشآت صحية خاصة.

كما أصدرت 16 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، وأيدت منح 14 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت ثلاثة إجراءات نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت سبعة طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت ثمانية بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص.

وأصدرت ستة قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل ثلاثة نشاطات إضافية لمؤسسات صحية خاصة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة