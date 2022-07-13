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منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
04:58 PM

منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,728

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .

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