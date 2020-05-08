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سباق عالمي لعلاج كورونا.. كوريا الجنوبية تجري اختبارات سريرية لـ 7 أدوية

تشهد جمهورية كوريا الجنوبية اختبارات سريرية، لسبعة أدوية مخصصة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن ممثل الحكومة الكورية الجنوبية، قوله إن النتائج الإيجابية لهذه الاختبارات، يمكن أن تؤدي إلى ظهور دواء فعال بحلول نهاية هذا العام.

ووفقاً له، ستبدأ أيضاً في البلاد قبل نهاية عام 2020، تجارب سريرية لثلاثة لقاحات، وقد يظهر لقاح ناجع وموثوق قبل نهاية عام 2021.

ولتسريع التجارب والاختبارات، سمحت الحكومة الكورية الجنوبية للصليب الأحمر، بأخذ عينات الدم للبحث والتجارب السريرية، وكان يسمح بهذا الأمر سابقاً، فقط لعيادات معينة مختصة.

ولدعم هذه الاختبارات والبحوث، تخطط الشركات والمؤسسات الخاصة، لفتح مختبرات السلامة البيولوجية من المستوى 3 (BL3)، التي تعد ضرورية للتعامل الآمن مع الفيروسات.

فيروس كورونا الجديد

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سباق عالمي لعلاج كورونا.. كوريا الجنوبية تجري اختبارات سريرية لـ 7 أدوية
سبق

تشهد جمهورية كوريا الجنوبية اختبارات سريرية، لسبعة أدوية مخصصة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن ممثل الحكومة الكورية الجنوبية، قوله إن النتائج الإيجابية لهذه الاختبارات، يمكن أن تؤدي إلى ظهور دواء فعال بحلول نهاية هذا العام.

ووفقاً له، ستبدأ أيضاً في البلاد قبل نهاية عام 2020، تجارب سريرية لثلاثة لقاحات، وقد يظهر لقاح ناجع وموثوق قبل نهاية عام 2021.

ولتسريع التجارب والاختبارات، سمحت الحكومة الكورية الجنوبية للصليب الأحمر، بأخذ عينات الدم للبحث والتجارب السريرية، وكان يسمح بهذا الأمر سابقاً، فقط لعيادات معينة مختصة.

ولدعم هذه الاختبارات والبحوث، تخطط الشركات والمؤسسات الخاصة، لفتح مختبرات السلامة البيولوجية من المستوى 3 (BL3)، التي تعد ضرورية للتعامل الآمن مع الفيروسات.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:25 PM

سباق عالمي لعلاج كورونا.. كوريا الجنوبية تجري اختبارات سريرية لـ 7 أدوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,984

تشهد جمهورية كوريا الجنوبية اختبارات سريرية، لسبعة أدوية مخصصة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن ممثل الحكومة الكورية الجنوبية، قوله إن النتائج الإيجابية لهذه الاختبارات، يمكن أن تؤدي إلى ظهور دواء فعال بحلول نهاية هذا العام.

ووفقاً له، ستبدأ أيضاً في البلاد قبل نهاية عام 2020، تجارب سريرية لثلاثة لقاحات، وقد يظهر لقاح ناجع وموثوق قبل نهاية عام 2021.

ولتسريع التجارب والاختبارات، سمحت الحكومة الكورية الجنوبية للصليب الأحمر، بأخذ عينات الدم للبحث والتجارب السريرية، وكان يسمح بهذا الأمر سابقاً، فقط لعيادات معينة مختصة.

ولدعم هذه الاختبارات والبحوث، تخطط الشركات والمؤسسات الخاصة، لفتح مختبرات السلامة البيولوجية من المستوى 3 (BL3)، التي تعد ضرورية للتعامل الآمن مع الفيروسات.

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