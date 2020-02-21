وزير الخارجية يلتقي وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

ناقش آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ويضم كلاً من؛ السيناتور ليندسي غراهام، والسيناتورة أيمي كلوبوشار، والسيناتور جوني إرنست، والسيناتور روبرت بورتمان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا الاتحادية.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.