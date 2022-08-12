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وزير لبناني: مخزونات القمح المتوفرة تكفينا 4 شهور

قال: الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن

قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة: إن مخزونات القمح المتوفرة في بلاده تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 4 شهور قادمة.

وغرد "نعمة"، اليوم الأربعاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعًا خلال أسبوعين".

وأضاف: "الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن، وبالتالي مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن برنامج الغذاء العالمي "سيؤمن مشكورًا 17 ألف طن من الطحين، التي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. فلا أزمة مخزون ولا أزمة خبز".

ووفق "روسيا اليوم" دمر انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس الجاري، صوامع الحبوب التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وتُستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

وخلّف الحادث 171 قتيلًا، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، قُدّر بنحو 15 مليار دولار.

وزير الاقتصاد اللبناني

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير لبناني: مخزونات القمح المتوفرة تكفينا 4 شهور
سبق

قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة: إن مخزونات القمح المتوفرة في بلاده تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 4 شهور قادمة.

وغرد "نعمة"، اليوم الأربعاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعًا خلال أسبوعين".

وأضاف: "الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن، وبالتالي مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن برنامج الغذاء العالمي "سيؤمن مشكورًا 17 ألف طن من الطحين، التي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. فلا أزمة مخزون ولا أزمة خبز".

ووفق "روسيا اليوم" دمر انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس الجاري، صوامع الحبوب التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وتُستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

وخلّف الحادث 171 قتيلًا، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، قُدّر بنحو 15 مليار دولار.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
12:24 PM

وزير لبناني: مخزونات القمح المتوفرة تكفينا 4 شهور

قال: الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، راؤول نعمة: إن مخزونات القمح المتوفرة في بلاده تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 4 شهور قادمة.

وغرد "نعمة"، اليوم الأربعاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعًا خلال أسبوعين".

وأضاف: "الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن، وبالتالي مخزون القمح في السوق المحلية يكفي لأربعة أشهر".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن برنامج الغذاء العالمي "سيؤمن مشكورًا 17 ألف طن من الطحين، التي ستتوزع على المناطق المنكوبة.. فلا أزمة مخزون ولا أزمة خبز".

ووفق "روسيا اليوم" دمر انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس الجاري، صوامع الحبوب التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وتُستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح يكفي البلاد 3 أشهر.

وخلّف الحادث 171 قتيلًا، وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، قُدّر بنحو 15 مليار دولار.

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