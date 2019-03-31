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أهالي "قوباء بيشة" يشتكون من أعمدة في منتصف طريق حلباء

تسببت في وقوع حوادث خطيرة دون حلول من الجهات المعنية

شكا العديد من أهالي مركز القوباء التابع لمحافظة بيشة من وجود أعمدة كهرباء ضغط عال بوسط الطريق من حلباء إلى بيشة، تسببت بوقوع الكثير من الحوادث الخطيرة على مدى فترة طويلة دون حلول من الجهات المعنية.

وقال المواطن سالم عوضة العمري "من أهالي مركز القوباء": لدينا أعمدة كهرباء ضغط عال في منتصف الطريق العام من حلباء إلى محافظة بيشة، حيث يشكل علينا خطورة بالغة، تسبب بوقوع عديد الحوادث المميتة والخطيرة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة على مدى ثلاث سنوات ماضية للجهات ذات للعلاقة لإنقاذهم وإيجاد حلول سريعة وإنقاذ الموقف قبل أن يكون هناك ضحايا لا ذنب لهم.

وأضاف "العمري" أنه لا زال الوضع على ما هو عليه؛ فالحوادث مستمرة ولن تنتهي المعاناة إلا بإزالتها عن الطريق العام، طالباً من المسؤولين التدخل وعلاج الوضع وإنهاء مطالبهم.

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أهالي "قوباء بيشة" يشتكون من أعمدة في منتصف طريق حلباء
سبق

شكا العديد من أهالي مركز القوباء التابع لمحافظة بيشة من وجود أعمدة كهرباء ضغط عال بوسط الطريق من حلباء إلى بيشة، تسببت بوقوع الكثير من الحوادث الخطيرة على مدى فترة طويلة دون حلول من الجهات المعنية.

وقال المواطن سالم عوضة العمري "من أهالي مركز القوباء": لدينا أعمدة كهرباء ضغط عال في منتصف الطريق العام من حلباء إلى محافظة بيشة، حيث يشكل علينا خطورة بالغة، تسبب بوقوع عديد الحوادث المميتة والخطيرة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة على مدى ثلاث سنوات ماضية للجهات ذات للعلاقة لإنقاذهم وإيجاد حلول سريعة وإنقاذ الموقف قبل أن يكون هناك ضحايا لا ذنب لهم.

وأضاف "العمري" أنه لا زال الوضع على ما هو عليه؛ فالحوادث مستمرة ولن تنتهي المعاناة إلا بإزالتها عن الطريق العام، طالباً من المسؤولين التدخل وعلاج الوضع وإنهاء مطالبهم.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:57 PM

أهالي "قوباء بيشة" يشتكون من أعمدة في منتصف طريق حلباء

تسببت في وقوع حوادث خطيرة دون حلول من الجهات المعنية

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سعود الدعجاني - بيشة
3
8,254

شكا العديد من أهالي مركز القوباء التابع لمحافظة بيشة من وجود أعمدة كهرباء ضغط عال بوسط الطريق من حلباء إلى بيشة، تسببت بوقوع الكثير من الحوادث الخطيرة على مدى فترة طويلة دون حلول من الجهات المعنية.

وقال المواطن سالم عوضة العمري "من أهالي مركز القوباء": لدينا أعمدة كهرباء ضغط عال في منتصف الطريق العام من حلباء إلى محافظة بيشة، حيث يشكل علينا خطورة بالغة، تسبب بوقوع عديد الحوادث المميتة والخطيرة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة على مدى ثلاث سنوات ماضية للجهات ذات للعلاقة لإنقاذهم وإيجاد حلول سريعة وإنقاذ الموقف قبل أن يكون هناك ضحايا لا ذنب لهم.

وأضاف "العمري" أنه لا زال الوضع على ما هو عليه؛ فالحوادث مستمرة ولن تنتهي المعاناة إلا بإزالتها عن الطريق العام، طالباً من المسؤولين التدخل وعلاج الوضع وإنهاء مطالبهم.

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