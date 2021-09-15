الشباب .. جمل فنية وتكتيك تحضيرًا للقاء ضمك في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، تحضيراته لمواجهة نظيره ضمك ، الجمعة المقبل ، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث اعتمد مدرب الفريق البرازيلي "شاموسكا" الأربعاء، النهج التكتيكي الذي سيتبعه خلال مواجهة مضيفه ضمك.



وأدى الأبيض تدريبه الرئيس لمواجهة مضيفه في ملعب النادي الرديف وانطلق بتمارين إحماء وتسخين ولياقة.

وطبق اللاعبون جملاً فنية خاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها بمناورة خصصها لتطبيق الجمل التكتيكية التي اعتمدها للمباراة.