ينبع الصناعية تنظم غدًا احتفالات نوعية تخليدًا للذكرى الوطنية بالواجهة البحرية

توشحت الكليات والمعاهد باللون الأخضر وصور القادة الأوفياء

تنظم الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، ممثلة بقطاع الخدمات المساندة، غدًا الاثنين، فعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بالمسرح المفتوح بالواجهة البحرية.

وازدانت الشوارع الرئيسية بالمكعبات المضيئة في طرق مدينة ‎ينبع الصناعية، بشعار "‎همة حتى القمة"، وجنبات وممرات المقر الرئيس للهيئة الملكية وشعارات الحب والفخر والاعتزاز، إضافة إلى العديد من اللوحات الوطنية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء للقيادة الرشيدة.

وتتضمن الفعالية المقامة في الواجهة البحرية، تحت إشراف وتنفيذ من إدارة الخدمات الاجتماعية العديد من الفقرات المتنوعة والتي تغرس انتماء الشعب لهذا الوطن المعطاء.

وتستهدف الفعالية جميع فئات المجتمع يتخللها أوبريت "أرفع الخفاق الأخضر" و"فرقة براعم نغم الوطن"، وعرض "الليد لايت" والعديد من المسابقات والفعاليات المصاحبة وتوزيع الهدايا للأطفال في موقع الاحتفال ومنتهية بإطلاق الألعاب النارية بسماء مدينة ينبع الصناعية.

كما توشحت الكليات والمعاهد في قطاع تعليم الهيئة الملكية، بمدينة ينبع الصناعية باللون الأخضر وصور القادة الأوفياء، تعبيرًا عما يكنه الجميع من محبة وولاء لهذا الوطن المعطاء وعن صدق الوفاء وأبلغ الانتماء لوطن شامخ وشعب أبي وقيادة رشيدة.