"بيّض الله وجهك .. الله يطول عمرك" .. هتافات للملك سلمان يقابلها بالتحية والابتسامة

مقطع متداول على حساب "الجلعود" من حفل اختتام فعاليات كأس السعودية الأولى للخيول

تناقل وبشكلٍ واسع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حساب المصوّر بندر الجلعود؛ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في حفل اختتام فعاليات "كأس السعودية" للخيول، مساء أمس السبت، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، وهتافات الجمهور "بيّض الله وجهك، الله يطول عمرك" وبادلهم خادم الحرمين بالتحية والابتسامة.

فيما أكّد متناقلو المقطع أن هذا هو لسان الشعب السعودي بأكمله والملتف حول قيادته، داعين الله أن يحفظ قيادتنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره.

وكان قد شرّف خادم الحرمين الشريفين، البطولة وسلّم -حفظه الله- كأس السعودية للخيول في نسختها الأولى للفائز السيد جيبي ماجنير؛ عن شركة كولمور؛ مالك الجواد الأمريكي ماكسيمم سكيورتي، ونال جائزة المركز الأول البالغة 20 مليون دولار.

وشهدت البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار، مشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم على مدى يومَيْ الجمعة والسبت في مضمار المؤسِّس، تنافساً لأشهر الخيول على مستوى العالم.

وشملت تشكيلة النجوم المتسابقين فرساناً وفارسات من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وفي تصريح له عقب تسليم خادم الحرمين الشريفين كأس السعودية، قال الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الفروسية، إن الحضور والرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلس الفروسية، والدعم المباشر من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لقطاع الرياضة، ورياضة الفروسية تحديداً، تُعد دافعاً أساسيّاً لإنجاح مثل هذه البطولات التي أشاد بنجاحها الجميع؛ كونها تعبّر عن أصالة رياضة الفروسية في السعودية، وتعكس اهتمام القيادة بها، مؤكدا أنه يشعر بالفخر والامتنان تجاه كل مَن شارك في "كأس السعودية"، وأسهم في إنجاحها، وتقديم هذا الحدث الأبرز على مستوى سباقات الخيل العالمية بكل هذا النجاح والتنظيم.

كما قدّم التبريكات للقيادة والشعب السعودي، والوسط المهتم بالفروسية، على نجاح هذه البطولة التي عُدت الأرفع على مستوى العالم من ناحية القيمة المادية للجوائز، مضيفاً أنه يَعِدُ الجميع بكل ما يمكن أن ينقل رياضة الفروسية في السعودية إلى مكان متقدم على مستوى العالم.