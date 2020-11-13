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جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

أكدت ضرورة عدم التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية

أعربت جنوب أفريقيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وشجبت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بيان لها اليوم، الهجوم، وذكرت أن جنوب أفريقيا تصر على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية بجميع أشكالها.

وأوضحت "باندور" أن جنوب أفريقيا تدعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك مواقف المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب والتطرف.

جنوب أفريقيا جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة
سبق

أعربت جنوب أفريقيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وشجبت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بيان لها اليوم، الهجوم، وذكرت أن جنوب أفريقيا تصر على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية بجميع أشكالها.

وأوضحت "باندور" أن جنوب أفريقيا تدعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك مواقف المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب والتطرف.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
04:26 PM

جنوب أفريقيا تدين الاعتداء الفاشل والجبان في جدة

أكدت ضرورة عدم التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
355

أعربت جنوب أفريقيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الفاشل والجبان الذي وقع في مدينة جدة وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وشجبت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بيان لها اليوم، الهجوم، وذكرت أن جنوب أفريقيا تصر على أنه لا يمكن التغاضي عن هذه الأعمال الإجرامية بجميع أشكالها.

وأوضحت "باندور" أن جنوب أفريقيا تدعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك مواقف المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب والتطرف.

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