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أمير نجران يدشن حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا".. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته

بالاتصال المرئي.. أشار إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها وتوفير العيش الكريم لهم

دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".
واستعرض عبر اتصال مرئي مع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، الدكتور حسين بن عايض آل حمد، وممثلي أعضاء اللجنة من مديري أفرع الوزارات والإدارات، أهداف الحملة وآلية تنفيذها.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفئات المجتمع كافة، ليتجلى اليوم وجه من أوجه الرعاية، يشمل السجناء وأسرهم، معرباً عن شكره لوزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.
وأشار إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها، وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، وقال: إنه في بلادنا ولله الحمد نصلح السجين ليكون أداة نافعة للوطن والمجتمع من جهة، ونرعى أسرته طيلة فترة سجنه.
شارك في الاجتماع: وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن علي آل شيبان، رئيس الغرفة التجارية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يدشن حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا".. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته
سبق

دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".
واستعرض عبر اتصال مرئي مع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، الدكتور حسين بن عايض آل حمد، وممثلي أعضاء اللجنة من مديري أفرع الوزارات والإدارات، أهداف الحملة وآلية تنفيذها.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفئات المجتمع كافة، ليتجلى اليوم وجه من أوجه الرعاية، يشمل السجناء وأسرهم، معرباً عن شكره لوزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.
وأشار إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها، وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، وقال: إنه في بلادنا ولله الحمد نصلح السجين ليكون أداة نافعة للوطن والمجتمع من جهة، ونرعى أسرته طيلة فترة سجنه.
شارك في الاجتماع: وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن علي آل شيبان، رئيس الغرفة التجارية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:20 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:17 PM

أمير نجران يدشن حملة "أسر السجناء مسؤوليتنا".. ويؤكد: دولتنا تصلح السجين وترعى أسرته

بالاتصال المرئي.. أشار إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها وتوفير العيش الكريم لهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".
واستعرض عبر اتصال مرئي مع رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة "تراحم"، الدكتور حسين بن عايض آل حمد، وممثلي أعضاء اللجنة من مديري أفرع الوزارات والإدارات، أهداف الحملة وآلية تنفيذها.
ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بفئات المجتمع كافة، ليتجلى اليوم وجه من أوجه الرعاية، يشمل السجناء وأسرهم، معرباً عن شكره لوزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.
وأشار إلى إنسانية الدولة وحرصها على رعاية أبنائها، وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، وقال: إنه في بلادنا ولله الحمد نصلح السجين ليكون أداة نافعة للوطن والمجتمع من جهة، ونرعى أسرته طيلة فترة سجنه.
شارك في الاجتماع: وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن علي آل شيبان، رئيس الغرفة التجارية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة.

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