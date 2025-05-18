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ألمانيا تصل لأكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت عن 400 حالة جديدة وإجمالي الوفيات 7934

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد؛ بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادًا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.

من جهته، أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تصل لأكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد؛ بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادًا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.

من جهته، أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:12 PM

ألمانيا تصل لأكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت عن 400 حالة جديدة وإجمالي الوفيات 7934

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد؛ بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادًا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.

من جهته، أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.

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