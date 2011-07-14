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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على "الشرقية" والرياض تمتد إلى نجران

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر؛ تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر؛ تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:08 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على "الشرقية" والرياض تمتد إلى نجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,223

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران، كما يستمر تأثيرها في الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر؛ تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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