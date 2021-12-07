النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

"ترامب" واصفًا اتصال بوتين- بايدن اليوم: "مباراة غير متكافئة" كان يجب وقفها

قال: سياستي تجاه روسيا والصين كانت أكثر شدة من الإدارة الأمريكية الحالية

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، المقرر اليوم الثلاثاء، "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب في بث قناة "Newsmax": "هذه ليست المباراة التي كان ينبغي السماح بها على الإطلاق. الأمر أشبه بلعب فريق نيو إنجلترا باتريوتس ضد فريق مدرسة".

وأفصح ترامب عن اعتقاده بأن سياسته تجاه موسكو والصين كانت أكثر شدة من سياسة إدارة بايدن؛ وذلك على الرغم من حواره الإيجابي مع بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ.

ومن المتوقع -وفق "روسيا اليوم"- أن يَجري الاتصال بين جو بايدن وفلاديمير بوتين في الساعة 18:00 تقريبًا (بتوقيت موسكو) من اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو. ولن يكون هناك بث حي لهذا اللقاء، لكن الصحفيين سيطلعون على أول لحظات للقاء الرئيسين، وسيتمحور اللقاء حول التوتر في شرق أوكرانيا واقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن ضمانات الأمن.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين قد يتناولان خلال محادثاتهما الأوضاع في أفغانستان وإيران وليبيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" واصفًا اتصال بوتين- بايدن اليوم: "مباراة غير متكافئة" كان يجب وقفها
سبق

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، المقرر اليوم الثلاثاء، "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب في بث قناة "Newsmax": "هذه ليست المباراة التي كان ينبغي السماح بها على الإطلاق. الأمر أشبه بلعب فريق نيو إنجلترا باتريوتس ضد فريق مدرسة".

وأفصح ترامب عن اعتقاده بأن سياسته تجاه موسكو والصين كانت أكثر شدة من سياسة إدارة بايدن؛ وذلك على الرغم من حواره الإيجابي مع بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ.

ومن المتوقع -وفق "روسيا اليوم"- أن يَجري الاتصال بين جو بايدن وفلاديمير بوتين في الساعة 18:00 تقريبًا (بتوقيت موسكو) من اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو. ولن يكون هناك بث حي لهذا اللقاء، لكن الصحفيين سيطلعون على أول لحظات للقاء الرئيسين، وسيتمحور اللقاء حول التوتر في شرق أوكرانيا واقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن ضمانات الأمن.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين قد يتناولان خلال محادثاتهما الأوضاع في أفغانستان وإيران وليبيا.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
12:17 PM

"ترامب" واصفًا اتصال بوتين- بايدن اليوم: "مباراة غير متكافئة" كان يجب وقفها

قال: سياستي تجاه روسيا والصين كانت أكثر شدة من الإدارة الأمريكية الحالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,842

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، المقرر اليوم الثلاثاء، "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب في بث قناة "Newsmax": "هذه ليست المباراة التي كان ينبغي السماح بها على الإطلاق. الأمر أشبه بلعب فريق نيو إنجلترا باتريوتس ضد فريق مدرسة".

وأفصح ترامب عن اعتقاده بأن سياسته تجاه موسكو والصين كانت أكثر شدة من سياسة إدارة بايدن؛ وذلك على الرغم من حواره الإيجابي مع بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ.

ومن المتوقع -وفق "روسيا اليوم"- أن يَجري الاتصال بين جو بايدن وفلاديمير بوتين في الساعة 18:00 تقريبًا (بتوقيت موسكو) من اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو. ولن يكون هناك بث حي لهذا اللقاء، لكن الصحفيين سيطلعون على أول لحظات للقاء الرئيسين، وسيتمحور اللقاء حول التوتر في شرق أوكرانيا واقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن ضمانات الأمن.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين قد يتناولان خلال محادثاتهما الأوضاع في أفغانستان وإيران وليبيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة