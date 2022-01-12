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مهرجان كؤوس الملوك 2022 لسباقات الخيل ينطلق غداً

في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.. ويستمر لمدة يومين

ينطلق مهرجان الملوك لسباقات الخيل في نسخته الجديدة 2022م يوم الجمعة القادم، بميدان الملك عبدالعزيز في نادي سباقات الخيل، ويستمر لمدة يومين.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "مهرجان الملوك يحظى بمتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ لكونه مرتبطاً برموز وقامات كبيرة ترتبط أسماؤهم بكيان الوطن، فهم أبناء المؤسس طيب الله ثراه".

وذكر أن نسخة هذا العام من المهرجان شملها التطوير والتحديث، حيث أُضِيف شوط سباقي جديد يحمل اسماً ارتبط بتاريخ المملكة، وهو "شوط سيف الإمام تركي"، مؤكداً أن هذه المناسبة تُعَد احتفالاً فروسياً ملكياً يضاهي كبرى المحافل العالمية في التنظيم وحجم الحدث.

وتُعَد أشواط كرنفال الملوك من أقوى الأحداث الفروسية في خارطة موسم نادي سباقات الخيل السنوية، بمجموع جوائز مالية تتجاوز ستة ملايين ونصف مليون ريال، تتضمن ثمانية أشواط تحمل أسماء "سيف الإمام تركي، كأس الملك سعود، كأس الملك فيصل، كأس الملك خالد، كأس الملك فهد، كأس الملك عبدالله، كأس الأمير سلطان، كأس الأمير بدر، كأس الأمير نايف".

ويشارك في الأشواط الثمانية نخبة من أقوى الجياد في الميدان السعودي في جميع الأشواط التي تتسم بتعدد الفئوية والتصنيف، ويشمل الخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مهرجان كؤوس الملوك 2022 لسباقات الخيل ينطلق غداً
سبق

ينطلق مهرجان الملوك لسباقات الخيل في نسخته الجديدة 2022م يوم الجمعة القادم، بميدان الملك عبدالعزيز في نادي سباقات الخيل، ويستمر لمدة يومين.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "مهرجان الملوك يحظى بمتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ لكونه مرتبطاً برموز وقامات كبيرة ترتبط أسماؤهم بكيان الوطن، فهم أبناء المؤسس طيب الله ثراه".

وذكر أن نسخة هذا العام من المهرجان شملها التطوير والتحديث، حيث أُضِيف شوط سباقي جديد يحمل اسماً ارتبط بتاريخ المملكة، وهو "شوط سيف الإمام تركي"، مؤكداً أن هذه المناسبة تُعَد احتفالاً فروسياً ملكياً يضاهي كبرى المحافل العالمية في التنظيم وحجم الحدث.

وتُعَد أشواط كرنفال الملوك من أقوى الأحداث الفروسية في خارطة موسم نادي سباقات الخيل السنوية، بمجموع جوائز مالية تتجاوز ستة ملايين ونصف مليون ريال، تتضمن ثمانية أشواط تحمل أسماء "سيف الإمام تركي، كأس الملك سعود، كأس الملك فيصل، كأس الملك خالد، كأس الملك فهد، كأس الملك عبدالله، كأس الأمير سلطان، كأس الأمير بدر، كأس الأمير نايف".

ويشارك في الأشواط الثمانية نخبة من أقوى الجياد في الميدان السعودي في جميع الأشواط التي تتسم بتعدد الفئوية والتصنيف، ويشمل الخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:27 PM

مهرجان كؤوس الملوك 2022 لسباقات الخيل ينطلق غداً

في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.. ويستمر لمدة يومين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينطلق مهرجان الملوك لسباقات الخيل في نسخته الجديدة 2022م يوم الجمعة القادم، بميدان الملك عبدالعزيز في نادي سباقات الخيل، ويستمر لمدة يومين.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل: "مهرجان الملوك يحظى بمتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ لكونه مرتبطاً برموز وقامات كبيرة ترتبط أسماؤهم بكيان الوطن، فهم أبناء المؤسس طيب الله ثراه".

وذكر أن نسخة هذا العام من المهرجان شملها التطوير والتحديث، حيث أُضِيف شوط سباقي جديد يحمل اسماً ارتبط بتاريخ المملكة، وهو "شوط سيف الإمام تركي"، مؤكداً أن هذه المناسبة تُعَد احتفالاً فروسياً ملكياً يضاهي كبرى المحافل العالمية في التنظيم وحجم الحدث.

وتُعَد أشواط كرنفال الملوك من أقوى الأحداث الفروسية في خارطة موسم نادي سباقات الخيل السنوية، بمجموع جوائز مالية تتجاوز ستة ملايين ونصف مليون ريال، تتضمن ثمانية أشواط تحمل أسماء "سيف الإمام تركي، كأس الملك سعود، كأس الملك فيصل، كأس الملك خالد، كأس الملك فهد، كأس الملك عبدالله، كأس الأمير سلطان، كأس الأمير بدر، كأس الأمير نايف".

ويشارك في الأشواط الثمانية نخبة من أقوى الجياد في الميدان السعودي في جميع الأشواط التي تتسم بتعدد الفئوية والتصنيف، ويشمل الخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,476
201,250 سيارة ..

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