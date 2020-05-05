1314 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 6 مدن سعودية

مكة والرياض وجدة والدمام والجبيل والهفوف

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، والهفوف" 1314 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1595 حالة.

وتوزعت الـ1314 حالة على: جدة 385، ومكة 337، والرياض 230، والدمام 141، والجبيل 120، والهفوف 101. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 282 حالة على 21 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 30251 حالة، منها 24620 حالة نشطة، و143 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 5431 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 200 حالة وفاة.