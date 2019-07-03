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في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة"

بمشاركة الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.

وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

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في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة"
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.

وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
06:35 PM

في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة"

بمشاركة الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
4,066

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.

وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.

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200 مليون

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