في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة"

انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.
وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.
وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.
وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.
انتشلت فرق الدفاع المدني بالمخواة جثة مقيم يمني سقط في مستنقع مائي في وادي "الأحسبة" بمحافظة المخواة.
وشاركت الدوريات الأمنية والفرق الإسعافية والدفاع المدني الذي انتشل الجثة بغواصيهم.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.