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الكويت.. توقيف سعودي متهم بإهانة شرطي مرور في المطار

صحيفة: لم يلتزم بقواعد المرور وطُلبت منه الرخصة فرفض

قالت صحيفة كويتية إن محقق محافظة الفروانية، أمَر بحجز سعودي متهم بالتعدي بالقول وإهانة شرطي يعمل في مرور المطار أثناء تأدية واجبه.

وفي التفاصيل التي نقلتها اليوم صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن المواطن السعودي لم يلتزم بقواعد المرور وطلب منه الشرطي رخصة القيادة لتسجيل مخالفة؛ إلا أنه رفض وتعدى بالقول، وأهان شرطي المرور؛ مما اضطر الشرطي لتسجيل قضية بحقه، وتم ضبطه وحجزه على ذمة القضية عن أمر المحقق.

الكويت توقيف سعودي شرطي مرور

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الكويت.. توقيف سعودي متهم بإهانة شرطي مرور في المطار
سبق

قالت صحيفة كويتية إن محقق محافظة الفروانية، أمَر بحجز سعودي متهم بالتعدي بالقول وإهانة شرطي يعمل في مرور المطار أثناء تأدية واجبه.

وفي التفاصيل التي نقلتها اليوم صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن المواطن السعودي لم يلتزم بقواعد المرور وطلب منه الشرطي رخصة القيادة لتسجيل مخالفة؛ إلا أنه رفض وتعدى بالقول، وأهان شرطي المرور؛ مما اضطر الشرطي لتسجيل قضية بحقه، وتم ضبطه وحجزه على ذمة القضية عن أمر المحقق.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:46 AM

الكويت.. توقيف سعودي متهم بإهانة شرطي مرور في المطار

صحيفة: لم يلتزم بقواعد المرور وطُلبت منه الرخصة فرفض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة كويتية إن محقق محافظة الفروانية، أمَر بحجز سعودي متهم بالتعدي بالقول وإهانة شرطي يعمل في مرور المطار أثناء تأدية واجبه.

وفي التفاصيل التي نقلتها اليوم صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن المواطن السعودي لم يلتزم بقواعد المرور وطلب منه الشرطي رخصة القيادة لتسجيل مخالفة؛ إلا أنه رفض وتعدى بالقول، وأهان شرطي المرور؛ مما اضطر الشرطي لتسجيل قضية بحقه، وتم ضبطه وحجزه على ذمة القضية عن أمر المحقق.

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