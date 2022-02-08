"سليمان فقيه".. أول مستشفى بالقطاع الخاص يحصل على شهادة الاعتماد الدولية من "ANCC"

يستهدف الارتقاء بأداء التمريض وفق معايير عالمية لتقديم مستوى متقدم من الرعاية

حصلت مجموعة فقيه الطبية؛ ممثلة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، على شهادة الاعتماد الدولية من المركز الأمريكي للاعتماد التمريضي (ANCC)؛ كمستشفى مؤهل لتدريب وتطوير الكوادر التمريضية (NCPD)، ويعد مستشفى الدكتور سليمان فقيه؛ أول مستشفى في القطاع الخاص في المملكة يحصل على هذا الاعتماد.

جاء هذا الاعتماد بعد استيفاء قسم التعليم والتطوير المستمر في إدارة التمريض بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، كافة المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب كوادر التمريض.

ويهدف حصول المستشفى على هذا الاعتماد إلى الارتقاء بمستوى أداء التمريض من خلال تقديم برامج تطوير مهني وتعليم مستمر بمعايير عالمية ونوعية، والذي يهدف إلى المساهمة في بناء القدرات والكفاءات التمريضية بما ينعكس إيجاباً على تقديم مستوى متقدم من الرعاية التمريضية للمجتمع كافة.

وأكّد الدكتور مازن سليمان فقيه؛ رئيس مجموعة فقيه الطبية، أهمية هذا الاعتماد ومساهمته في تحقيق أهداف المجموعة، إلى جانب تنمية الكوادر التمريضية بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير مهنة التمريض والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في جميع مراكز فقيه الطبية، كما أنه يتماشى مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية للمجموعة التي تهدف إلى وجود الموارد البشرية الكافية والمؤهلة ووجود المصادر والقدرات اللازمة لتصميم البرامج التدريبية ومن ثم التقييم المستمر للمخرجات التعليمية وترسيخ مفهوم التطور المهني المستمر في مهنة التمريض.

يأتي هذا الاعتماد امتداداً لعديدٍ من الاعتمادات الطبية العالمية التي حصلت عليها مجموعة فقيه الطبية خلال رحلة التميز المستمرة من أكثر من ٤٣ سنة؛ سعياً منها لتطوير مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.