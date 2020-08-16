"ترامب" يبث 3 فيديوهات في "تريلر" معلنًا الحرب على "تيك توك"

لتشجيع الأمريكيين على دعم التطبيق الذي يحظى بشعبية بين فئات الكبار فقط!

أنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسابًا على تطبيق "Triller" الأمريكي، وهو تطبيق فيديوهات قصيرة شبيه بالتطبيق الصيني الشهير "TikTok".

ونشر "ترامب"، ثلاثة مقاطع فيديو على التطبيق، لتشجيع الأمريكيين على دعم التطبيق الأمريكي الذي تم إنشاؤه في عام 2015 ووجد شعبية كبيرة بين فئات الكبار في العمر؛ إلا أنه خلال الشهر الجاري بات من أكثر التطبيقات تنزيلًا على متجر "أبل ستور" في 50 دولة، بعد أن أشار "ترامب" بقراره إلى حظر تطبيق "تيك توك" الصيني في حال عدم التوصل لاتفاق مُرْضٍ مع الشركات الأمريكية.

وقال رايان كافو أحد المسؤولين في شركة "تريلر" لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية: إن التطبيق الأمريكي نسخة شبيهة بالتطبيق الصيني؛ لكن أغلبية الفئة التي تستخدمه هي فئة عمرية كبيرة، والعمل حاليًا جارٍ على جذب فئة الشباب والمشاهير، وإجراء بعض الإضافات والأفكار الخاصة لمنافسة "تيك توك".