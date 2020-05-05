هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-05 هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 12:11 AM

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت أحد المسارحة والعارضة والحرث وصامطة





A A A





2 مشاركة

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.



جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.