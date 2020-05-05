هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جازان
أمطار
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.