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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

شملت أحد المسارحة والعارضة والحرث وصامطة

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

جازان أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
سبق

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:11 AM

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

شملت أحد المسارحة والعارضة والحرث وصامطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، والعارضة، والحرث، وصامطة، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.


جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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