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وسط إجراءات احترازية ووقائية.. 50% من منسوبي "موارد الرياض" يعودون للعمل

شملت قياس الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات اليدوية

شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والمكاتب والمراكز والدور والوحدات التابعة له، خلال هذا الأسبوع؛ بداية العودة التدريجية لـ50% من منسوبيها من الجنسين بما يتناسب مع طبيعة عمل كل فرع، بعد الرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة خلال الشهرين الماضيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

واستأنف الموظفون والموظفات أعمالهم وسط مجموعة من البروتوكولات المعتمدة في جميع مقارّ العمل والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الموصى بها من الجهات الصحية، مثل قياس الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات اليدوية وتطبيق التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المتكرر للمكاتب والممرات والمصاعد والمصليات، بالإضافة إلى تصميم وتوزيع اللوحات والشاشات الإرشادية وتطبيق الحد الأدنى من الأعداد في حضور الاجتماعات.

وأكد مدير عام الموارد والتنمية بالرياض علي العجمي، أن جميع المكاتب والمراكز والدور في المنطقة اعتمدت تطبيق خطة العودة التدريجية وفق النسب المحددة، مع تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف بما يتناسب مع طبيعة عمل كل فرع؛ حفاظاً على سلامة منسوبيها من الجنسين في الدخول والخروج ولضمان عودة آمنة لهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط إجراءات احترازية ووقائية.. 50% من منسوبي "موارد الرياض" يعودون للعمل
سبق

شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والمكاتب والمراكز والدور والوحدات التابعة له، خلال هذا الأسبوع؛ بداية العودة التدريجية لـ50% من منسوبيها من الجنسين بما يتناسب مع طبيعة عمل كل فرع، بعد الرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة خلال الشهرين الماضيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

واستأنف الموظفون والموظفات أعمالهم وسط مجموعة من البروتوكولات المعتمدة في جميع مقارّ العمل والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الموصى بها من الجهات الصحية، مثل قياس الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات اليدوية وتطبيق التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المتكرر للمكاتب والممرات والمصاعد والمصليات، بالإضافة إلى تصميم وتوزيع اللوحات والشاشات الإرشادية وتطبيق الحد الأدنى من الأعداد في حضور الاجتماعات.

وأكد مدير عام الموارد والتنمية بالرياض علي العجمي، أن جميع المكاتب والمراكز والدور في المنطقة اعتمدت تطبيق خطة العودة التدريجية وفق النسب المحددة، مع تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف بما يتناسب مع طبيعة عمل كل فرع؛ حفاظاً على سلامة منسوبيها من الجنسين في الدخول والخروج ولضمان عودة آمنة لهم.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
05:04 PM

وسط إجراءات احترازية ووقائية.. 50% من منسوبي "موارد الرياض" يعودون للعمل

شملت قياس الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات اليدوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والمكاتب والمراكز والدور والوحدات التابعة له، خلال هذا الأسبوع؛ بداية العودة التدريجية لـ50% من منسوبيها من الجنسين بما يتناسب مع طبيعة عمل كل فرع، بعد الرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة خلال الشهرين الماضيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

واستأنف الموظفون والموظفات أعمالهم وسط مجموعة من البروتوكولات المعتمدة في جميع مقارّ العمل والمتعلقة بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية الموصى بها من الجهات الصحية، مثل قياس الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات اليدوية وتطبيق التباعد الاجتماعي والتعقيم والتطهير المتكرر للمكاتب والممرات والمصاعد والمصليات، بالإضافة إلى تصميم وتوزيع اللوحات والشاشات الإرشادية وتطبيق الحد الأدنى من الأعداد في حضور الاجتماعات.

وأكد مدير عام الموارد والتنمية بالرياض علي العجمي، أن جميع المكاتب والمراكز والدور في المنطقة اعتمدت تطبيق خطة العودة التدريجية وفق النسب المحددة، مع تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف بما يتناسب مع طبيعة عمل كل فرع؛ حفاظاً على سلامة منسوبيها من الجنسين في الدخول والخروج ولضمان عودة آمنة لهم.

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