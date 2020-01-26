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محاكمة العزل.. رئيس فريق الادّعاء يتهم "ترامب" بتهديده

اعتبر عبارة الرئيس "لم يدفع الثمن بعد" موجّهة إليه

اتّهم آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين، الذي يتولّى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم (الأحد)؛ "ترامب" بتعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد".

وردًّا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون "إن.بي.سي"، عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدًا؛ قال "شيف": "أعتقد أنه قُصد به ذلك"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشنّ "ترامب" في وقت سابق من اليوم، هجومًا جديدًا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم "شيف" على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على "تويتر": "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

عزل ترامب محاكمة الرئيس الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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محاكمة العزل.. رئيس فريق الادّعاء يتهم "ترامب" بتهديده
سبق

اتّهم آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين، الذي يتولّى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم (الأحد)؛ "ترامب" بتعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد".

وردًّا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون "إن.بي.سي"، عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدًا؛ قال "شيف": "أعتقد أنه قُصد به ذلك"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشنّ "ترامب" في وقت سابق من اليوم، هجومًا جديدًا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم "شيف" على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على "تويتر": "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:07 PM

محاكمة العزل.. رئيس فريق الادّعاء يتهم "ترامب" بتهديده

اعتبر عبارة الرئيس "لم يدفع الثمن بعد" موجّهة إليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتّهم آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين، الذي يتولّى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم (الأحد)؛ "ترامب" بتعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد".

وردًّا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون "إن.بي.سي"، عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدًا؛ قال "شيف": "أعتقد أنه قُصد به ذلك"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشنّ "ترامب" في وقت سابق من اليوم، هجومًا جديدًا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم "شيف" على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على "تويتر": "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

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