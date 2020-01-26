محاكمة العزل.. رئيس فريق الادّعاء يتهم "ترامب" بتهديده

اعتبر عبارة الرئيس "لم يدفع الثمن بعد" موجّهة إليه

اتّهم آدم شيف رئيس فريق النواب الديمقراطيين، الذي يتولّى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، اليوم (الأحد)؛ "ترامب" بتعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن بعد".



وردًّا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون "إن.بي.سي"، عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدًا؛ قال "شيف": "أعتقد أنه قُصد به ذلك"؛ وفقًا لـ"رويترز".



وشنّ "ترامب" في وقت سابق من اليوم، هجومًا جديدًا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم "شيف" على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ، وقال على "تويتر": "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".