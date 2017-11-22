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بعد فترات توقف الجائحة.. خطوات جديدة بأستراليا نحو استئناف السفر الدولي

عقب فتح سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين بدءًا من أول نوفمبر

بدأت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، في اتخاذ خطوة جديدة؛ بهدف استئناف السفر الدولي، الذي شهد فترات توقف في عدة أنحاء في العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون: إن بلاده ستسمح بدخول حاملي التأشيرات من الذين تلقوا التطعيم بالكامل ابتداء من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر.

وأضاف "موريسون" وفق "رويترز"، أن أستراليا ترحّب أيضًا بالمواطنين الذين تَلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية ابتداء من الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعدما فتحت سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين بدءًا من أول نوفمبر الجاري؛ غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

وفي وقت سابق، أعلنت أستراليا أن من المرجح أن يبدأ تطعيم الأطفال دون سن 12 عامًا باللقاحات الواقية من فيروس كورونا في بداية العام المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت: إن المسؤولين الطبيين يراجعون حاليًا بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم منحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

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بعد فترات توقف الجائحة.. خطوات جديدة بأستراليا نحو استئناف السفر الدولي
سبق

بدأت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، في اتخاذ خطوة جديدة؛ بهدف استئناف السفر الدولي، الذي شهد فترات توقف في عدة أنحاء في العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون: إن بلاده ستسمح بدخول حاملي التأشيرات من الذين تلقوا التطعيم بالكامل ابتداء من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر.

وأضاف "موريسون" وفق "رويترز"، أن أستراليا ترحّب أيضًا بالمواطنين الذين تَلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية ابتداء من الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعدما فتحت سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين بدءًا من أول نوفمبر الجاري؛ غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

وفي وقت سابق، أعلنت أستراليا أن من المرجح أن يبدأ تطعيم الأطفال دون سن 12 عامًا باللقاحات الواقية من فيروس كورونا في بداية العام المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت: إن المسؤولين الطبيين يراجعون حاليًا بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم منحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
10:55 AM

بعد فترات توقف الجائحة.. خطوات جديدة بأستراليا نحو استئناف السفر الدولي

عقب فتح سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين بدءًا من أول نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، في اتخاذ خطوة جديدة؛ بهدف استئناف السفر الدولي، الذي شهد فترات توقف في عدة أنحاء في العالم بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون: إن بلاده ستسمح بدخول حاملي التأشيرات من الذين تلقوا التطعيم بالكامل ابتداء من أول ديسمبر دون التقدم بطلب إعفاء سفر.

وأضاف "موريسون" وفق "رويترز"، أن أستراليا ترحّب أيضًا بالمواطنين الذين تَلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية ابتداء من الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعدما فتحت سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين بدءًا من أول نوفمبر الجاري؛ غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

وفي وقت سابق، أعلنت أستراليا أن من المرجح أن يبدأ تطعيم الأطفال دون سن 12 عامًا باللقاحات الواقية من فيروس كورونا في بداية العام المقبل.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت: إن المسؤولين الطبيين يراجعون حاليًا بيانات الصحة والسلامة الخاصة بالتطعيمات التي سيتم منحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

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