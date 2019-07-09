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#الشورى يحسم مقترح مشروع "هيئة إدارة الأزمات والكوارث": غير ملائم

المجلس قرّر عدم ملاءمة دراسة تعديل مادتين من نظام صندوق التنمية الزراعية

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية المقدم من عضوَي المجلس د. أيمن فاضل؛ و د. ثامر البراك؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي وقت سابق، اليوم، قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1430/2/1هـ، المقدم من عضوَي المجلس د. جواهر العنزي؛ وأ. محمد العجلان؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

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#الشورى يحسم مقترح مشروع "هيئة إدارة الأزمات والكوارث": غير ملائم
سبق

وافق مجلس #الشورى، اليوم، على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية المقدم من عضوَي المجلس د. أيمن فاضل؛ و د. ثامر البراك؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي وقت سابق، اليوم، قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1430/2/1هـ، المقدم من عضوَي المجلس د. جواهر العنزي؛ وأ. محمد العجلان؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:25 PM

#الشورى يحسم مقترح مشروع "هيئة إدارة الأزمات والكوارث": غير ملائم

المجلس قرّر عدم ملاءمة دراسة تعديل مادتين من نظام صندوق التنمية الزراعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس #الشورى، اليوم، على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية المقدم من عضوَي المجلس د. أيمن فاضل؛ و د. ثامر البراك؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وفي وقت سابق، اليوم، قرر المجلس عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1430/2/1هـ، المقدم من عضوَي المجلس د. جواهر العنزي؛ وأ. محمد العجلان؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

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