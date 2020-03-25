بعد إعلان إصابة "تشارلز"بـ"كورونا".. قصر باكنجهام: الملكة ما زالت بصحة جيدة

ولي العهد البريطاني موجود في قصره في أسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته

أعلن قصر باكنجهام اليوم أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ما زالت بصحة جيدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكر القصر الملكي البريطاني أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس "كورونا" المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار إلى أن الأمير تشارلز موجود في قصره في أسكتلندا، ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.

وأصدر القصر بياناً جاء فيه التالي: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصاً لكشف إصابته بفيروس "كورونا"، وتبين أنه إيجابي، وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضاً خفيفة".

وأضاف البيان قائلاً: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية، وهما في عزلة في قصرهما في أسكتلندا".

وكانت المملكة المتحدة قد شهدت، أمس، أكبر ارتفاع يومي لها في وفيات المصابين بفيروس "كورونا"، حيث توفي 87 حالة؛ من ضمنها 21 في المستشفى نفسه.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 26% تقريباً خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصاً.