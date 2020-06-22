النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة نجران، لمدة عامين.

ورفع "العتيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وحظي القرار بترحيب واسع، كون "العتيبي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، حققت خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات على مستوى المملكة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المنطقة.

وشارك تعليم المنطقة في العديد من المشاركات العالمية وقدم العديد من المبادرات التعليمية النوعية التي كانت لها الأثر الكبير بالنفع والفائدة على الطلاب والطالبات والميدان التعليمي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران
سبق

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة نجران، لمدة عامين.

ورفع "العتيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وحظي القرار بترحيب واسع، كون "العتيبي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، حققت خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات على مستوى المملكة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المنطقة.

وشارك تعليم المنطقة في العديد من المشاركات العالمية وقدم العديد من المبادرات التعليمية النوعية التي كانت لها الأثر الكبير بالنفع والفائدة على الطلاب والطالبات والميدان التعليمي.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:02 PM

لمدة عامين.. تمديد تكليف "العتيبي" مديراً عاماً لتعليم نجران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
170

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتمديد تكليف الدكتور ملفي بن عبد الرحمن العتيبي، مديراً عاماً للتعليم بمنطقة نجران، لمدة عامين.

ورفع "العتيبي" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وحظي القرار بترحيب واسع، كون "العتيبي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، حققت خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات على مستوى المملكة لطلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المنطقة.

وشارك تعليم المنطقة في العديد من المشاركات العالمية وقدم العديد من المبادرات التعليمية النوعية التي كانت لها الأثر الكبير بالنفع والفائدة على الطلاب والطالبات والميدان التعليمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,318
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,078
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,461

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة