ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

أكدا على أهمية بذل الجهود لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية/ جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.



حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.