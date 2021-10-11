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نائب وزير البيئة يدشّن حملة "ريف يدعمك"

لإيصال خدمات برنامج "ريف" إلى المستفيدين

دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ حملة "ريف يدعمك" لإيصال خدمات برنامج "ريف" إلى المستفيدين من المواطنين.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي والتعريف بالبرنامج وأهدافه والدعم الذي يقدمه، وزيادة عدد المزارعين المسجلين للدعم، والوصول لجميع المستحقين للبرنامج من خلال إقامة خمسة أركان تعريفية في خمس مدن مختلفة يعمل فيها أكثر من مائة موظف ومتطوع.

وبيّن "المشيطي"؛ أن برنامج "ريف يدعمك" حقّق عديداً من المستهدفات لدعم المزارعين من أبناء المملكة ورفع الإنتاج وتحقيق مؤشرات الأداء الأخرى للبرنامج.

وتأتي حملة "ريف يدعمك" في إطار التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بهدف دعم المزارع؛ كونه عنصراً أساسياً للتنمية الزراعية وإكسابه المهارات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير البيئة يدشّن حملة "ريف يدعمك"
سبق

دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ حملة "ريف يدعمك" لإيصال خدمات برنامج "ريف" إلى المستفيدين من المواطنين.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي والتعريف بالبرنامج وأهدافه والدعم الذي يقدمه، وزيادة عدد المزارعين المسجلين للدعم، والوصول لجميع المستحقين للبرنامج من خلال إقامة خمسة أركان تعريفية في خمس مدن مختلفة يعمل فيها أكثر من مائة موظف ومتطوع.

وبيّن "المشيطي"؛ أن برنامج "ريف يدعمك" حقّق عديداً من المستهدفات لدعم المزارعين من أبناء المملكة ورفع الإنتاج وتحقيق مؤشرات الأداء الأخرى للبرنامج.

وتأتي حملة "ريف يدعمك" في إطار التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بهدف دعم المزارع؛ كونه عنصراً أساسياً للتنمية الزراعية وإكسابه المهارات اللازمة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
12:49 PM
اخر تعديل
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
07:34 PM

نائب وزير البيئة يدشّن حملة "ريف يدعمك"

لإيصال خدمات برنامج "ريف" إلى المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ حملة "ريف يدعمك" لإيصال خدمات برنامج "ريف" إلى المستفيدين من المواطنين.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي والتعريف بالبرنامج وأهدافه والدعم الذي يقدمه، وزيادة عدد المزارعين المسجلين للدعم، والوصول لجميع المستحقين للبرنامج من خلال إقامة خمسة أركان تعريفية في خمس مدن مختلفة يعمل فيها أكثر من مائة موظف ومتطوع.

وبيّن "المشيطي"؛ أن برنامج "ريف يدعمك" حقّق عديداً من المستهدفات لدعم المزارعين من أبناء المملكة ورفع الإنتاج وتحقيق مؤشرات الأداء الأخرى للبرنامج.

وتأتي حملة "ريف يدعمك" في إطار التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بهدف دعم المزارع؛ كونه عنصراً أساسياً للتنمية الزراعية وإكسابه المهارات اللازمة.

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