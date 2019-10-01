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احتجازات بسيطة وتعطُّل بعض المركبات.. ولا حوادث من جراء أمطار الباحة

"المدني" أهاب بالجميع للحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس، أن الأمطار التي هطلت على عدد من محافظات الباحة لم تسجِّل –ولله الحمد- أي حوادث أو وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطة لمركبات، تم التعامل معها حسبما يقتضيه الموقف. كما تم إغلاق عقبة حزنة احترازيًّا للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.


وتفصيلا، قال "ابن دايس": إن من بشائر الخير والبركة بدأت بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من محافظة غامد الزناد ومحافظة قلوة (مركز نيرى ومركز الشعراء ومركز ناوان ومركز الجرين)؛ وسالت إثرها العديد من الأودية، منها وادي يحر ووادي سمعة ووادي نيرى ووادي المعصوم ووادي الحميراء ووادي كرش ووادي عليب، وكان هناك حضور لجميع دوريات السلامة عند مداخل الأودية المذكورة لتنبيه قائدي المركبات، ومنعهم من المجازفة بعبور تلك الأودية.

وتابع: الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية، ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة.

واختتم تصريحه بتأكيد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها جاهزة لاستقبال جميع البلاغات على مركز القيادة والتوجيه، وعلى الرقم 998، على مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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احتجازات بسيطة وتعطُّل بعض المركبات.. ولا حوادث من جراء أمطار الباحة
سبق

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس، أن الأمطار التي هطلت على عدد من محافظات الباحة لم تسجِّل –ولله الحمد- أي حوادث أو وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطة لمركبات، تم التعامل معها حسبما يقتضيه الموقف. كما تم إغلاق عقبة حزنة احترازيًّا للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.


وتفصيلا، قال "ابن دايس": إن من بشائر الخير والبركة بدأت بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من محافظة غامد الزناد ومحافظة قلوة (مركز نيرى ومركز الشعراء ومركز ناوان ومركز الجرين)؛ وسالت إثرها العديد من الأودية، منها وادي يحر ووادي سمعة ووادي نيرى ووادي المعصوم ووادي الحميراء ووادي كرش ووادي عليب، وكان هناك حضور لجميع دوريات السلامة عند مداخل الأودية المذكورة لتنبيه قائدي المركبات، ومنعهم من المجازفة بعبور تلك الأودية.

وتابع: الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية، ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة.

واختتم تصريحه بتأكيد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها جاهزة لاستقبال جميع البلاغات على مركز القيادة والتوجيه، وعلى الرقم 998، على مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:54 PM

احتجازات بسيطة وتعطُّل بعض المركبات.. ولا حوادث من جراء أمطار الباحة

"المدني" أهاب بالجميع للحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس، أن الأمطار التي هطلت على عدد من محافظات الباحة لم تسجِّل –ولله الحمد- أي حوادث أو وفيات عدا بعض الاحتجازات البسيطة لمركبات، تم التعامل معها حسبما يقتضيه الموقف. كما تم إغلاق عقبة حزنة احترازيًّا للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.


وتفصيلا، قال "ابن دايس": إن من بشائر الخير والبركة بدأت بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من محافظة غامد الزناد ومحافظة قلوة (مركز نيرى ومركز الشعراء ومركز ناوان ومركز الجرين)؛ وسالت إثرها العديد من الأودية، منها وادي يحر ووادي سمعة ووادي نيرى ووادي المعصوم ووادي الحميراء ووادي كرش ووادي عليب، وكان هناك حضور لجميع دوريات السلامة عند مداخل الأودية المذكورة لتنبيه قائدي المركبات، ومنعهم من المجازفة بعبور تلك الأودية.

وتابع: الدفاع المدني يهيب بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية وغير الثابتة عند هبوب الرياح، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه داخل الأودية، ومتابعة الحالة الجوية وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية خلال الفترة القادمة.

واختتم تصريحه بتأكيد مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أنها جاهزة لاستقبال جميع البلاغات على مركز القيادة والتوجيه، وعلى الرقم 998، على مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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