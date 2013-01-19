في 5 أشهر.. "الجوازات" تستقبل وتودع أكثر من 4.5 مليون معتمر

من خلال تطبيق خطتها السنوية الهادفة لإنهاء إجراءاتهم دون تأخير

استقبلت المديرية العامة للجوازات عبر كافة منافذ المملكة الدولية "البرية والبحرية والجوية"، ضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة؛ ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 1440هـ، بإعداد خطة عمل لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة وخدمتهم على أكمل وجه.

وأكملت الجوازات استعدادها منذ وقت مبكر، من خلال تطبيق خطتها السنوية التي تهدف لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير باستخدام الأجهزة التقنية الحديثة من قِبَل منسوبي الجوازات المؤهلين والمدربين على التعامل الأمثل مع المسافرين.

وكشفت الجوازات أن المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ الدولية (البرية، والبحرية، والجوية) لأداء مناسك العمرة من بداية موسم العمرة بتاريخ 1/ 1/ 1440هـ وحتى نهاية يوم الثلاثاء 9/ 5/ 1440هـ، بلغ عددهم (2.517.623) معتمراً؛ فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسكهم (2.138.501) معتمر.

وعملت المديرية العامة للجوازات على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وسعت لتسخير كل الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المعتمرين عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة.

وتتمنى المديرية العامة للجوازات أن يتقبل الله من المعتمرين أداء مناسكهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين، وتسعد بالتواصل معهم لاستقبال استفساراتهم واقتراحاتهم عبر مركز الاتصال الموحد 992، والبريد الإلكتروني 992@gdp.gov.sa والحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي @AljawazatKSA وحساب الخدمات الإلكترونية @EpassportGovSa.