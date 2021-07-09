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السفير "الصقر" يرحّب بفوز السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"

أكد أنه امتداد للدور الريادي الكبير للمملكة

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بفوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل رئيسًا للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال المدة من 2021 إلى 2023م بأغلبية الأصوات.

وقدم بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وعدّ السفير "الصقر" اختيار ممثّل المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة امتدادًا للدور السعودي الريادي في دعم المنظمة التي أنشئت قبل 51 عامًا للنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء.

وأكّد أن القطاع الثقافي في المملكة أثبت مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وإيجاد جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية.

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السفير "الصقر" يرحّب بفوز السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"
سبق

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بفوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل رئيسًا للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال المدة من 2021 إلى 2023م بأغلبية الأصوات.

وقدم بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وعدّ السفير "الصقر" اختيار ممثّل المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة امتدادًا للدور السعودي الريادي في دعم المنظمة التي أنشئت قبل 51 عامًا للنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء.

وأكّد أن القطاع الثقافي في المملكة أثبت مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وإيجاد جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
07:01 PM

السفير "الصقر" يرحّب بفوز السعودية برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"

أكد أنه امتداد للدور الريادي الكبير للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، بفوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل المقبل رئيسًا للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو" خلال المدة من 2021 إلى 2023م بأغلبية الأصوات.

وقدم بهذه المناسبة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير لقطاع الثقافة وكل ما يعزز حضور المملكة في شتى المجالات.

وعدّ السفير "الصقر" اختيار ممثّل المملكة لرئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة امتدادًا للدور السعودي الريادي في دعم المنظمة التي أنشئت قبل 51 عامًا للنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء.

وأكّد أن القطاع الثقافي في المملكة أثبت مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وإيجاد جُملة من الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية.

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