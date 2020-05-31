تسجيل 7386 إصابة جديدة بكورونا في البيرو

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 4371

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البيرو إلى 155 ألفًا و671، بعد تسجيل 7386 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

ووفق أحدث تقرير لوزارة الصحة؛ فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 4371 بعد إحصاء 141 وفاة في يوم واحد؛ في حين بلغ عدد المصابين الذين يرقدون في المستشفيات 8465 شخصًا؛ من ضمنهم 940 في وحدات العناية المركزة.

وقال الرئيس البيروفي مارتين فيزكاررا أمس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة "ليما"، خصصه لتسليط الضوء على آخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد: "لا ينبغي النظر إلى عدد حالات الإصابة بقلق؛ لأن ذلك يُعَد نتاجًا للعدد الكبير من الاختبارات التي يتم إجراؤها كل يوم".

وأشار إلى أن عدد الاختبارات التي كانت تُجرَى في البداية للكشف عن كورونا؛ كان في حدود 350، قبل أن ينتقل إلى ألف ثم إلى 30 ألف اختبار حاليًا.