شاهد.. إتلاف ما يزيد على 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان

في مركبي صيد بحارتهما 66 مصريًا .. وتم ضبطهما بالمياه الإقليمية السعودية

ضبط حرس الحدود مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حاليها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.



ووفقًا للتفاصيل، فإن المركبين بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان ومصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام.