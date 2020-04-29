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شاهد.. إتلاف ما يزيد على 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان

في مركبي صيد بحارتهما 66 مصريًا .. وتم ضبطهما بالمياه الإقليمية السعودية

ضبط حرس الحدود مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حاليها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.

ووفقًا للتفاصيل، فإن المركبين بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان ومصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام.

جازان حرس الحدود المياه الإقليمية السعودية الأسماك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. إتلاف ما يزيد على 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان
سبق

ضبط حرس الحدود مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حاليها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.

ووفقًا للتفاصيل، فإن المركبين بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان ومصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:25 AM
اخر تعديل
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
03:15 AM

شاهد.. إتلاف ما يزيد على 18 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بجازان

في مركبي صيد بحارتهما 66 مصريًا .. وتم ضبطهما بالمياه الإقليمية السعودية

A A A
محمد المواسي - جازان
6
5,996

ضبط حرس الحدود مركبي صيد أجنبيين مخالفين وهما داخل المياه الإقليمية السعودية وبهما أطنان من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حاليها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان.

ووفقًا للتفاصيل، فإن المركبين بهما 66 بحارًا مصريًا واستكملت الإجراءات النظامية من قِبل وحدة الثروة السمكية بفرسان ومصادرة ما يزيد على ١٨ طنًا من المصيد غير الصالح للاستخدام الآدمي وإتلافه وعمل المحاضر اللازمة لذلك.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة فرع الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود للصيادين وأنواع المصيد وأماكن الحظر والمحميات للمحافظة على الثروة السمكية وتأمين منظومة الغذاء الصحي والصالح للاستخدام.

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