النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملك الأردن: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" تؤكد وقوف دول خلفه

قال: كلنا نعرف مَن المنفذ.. وأمن السعودية من أمننا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين المملكتين العربية السعودية، والأردنية الهاشمية متميزة، مشدداً على أن أمن الأردن من أمن السعودية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" تقف وراءها دول.

وقال الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن "التقارير حول نوع الأسلحة المستخدمة، تشير إلى أن هذا الفعل تقف خلفه دولة، ولكن من المحتمل أنها قامت بذلك من خلال مجموعات، كلنا نعرف مَن المتهم".

وأضاف: "هناك قضايا وتحديات في التعامل مع إيران، وقد حذرنا خلال الأشهر الستة الماضية أو أكثر من التصعيد، وحاولنا تهدئة الأمور، وهذا ما حصل نسبيا خلال الصيف، لكن الاعتداء على أرامكو زاد من التصعيد".

وأوضح العاهل الأردني أن "الأردن تقف إلى جانب السعودية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في 14 سبتمبر الجاري، وأن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن".

وقال: "الاعتداءات على السعودية أمر شديد الأهمية للأردن، فلدينا علاقات متميزة مع الأشقاء السعوديين، ونحن ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملك الأردن: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" تؤكد وقوف دول خلفه
سبق

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين المملكتين العربية السعودية، والأردنية الهاشمية متميزة، مشدداً على أن أمن الأردن من أمن السعودية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" تقف وراءها دول.

وقال الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن "التقارير حول نوع الأسلحة المستخدمة، تشير إلى أن هذا الفعل تقف خلفه دولة، ولكن من المحتمل أنها قامت بذلك من خلال مجموعات، كلنا نعرف مَن المتهم".

وأضاف: "هناك قضايا وتحديات في التعامل مع إيران، وقد حذرنا خلال الأشهر الستة الماضية أو أكثر من التصعيد، وحاولنا تهدئة الأمور، وهذا ما حصل نسبيا خلال الصيف، لكن الاعتداء على أرامكو زاد من التصعيد".

وأوضح العاهل الأردني أن "الأردن تقف إلى جانب السعودية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في 14 سبتمبر الجاري، وأن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن".

وقال: "الاعتداءات على السعودية أمر شديد الأهمية للأردن، فلدينا علاقات متميزة مع الأشقاء السعوديين، ونحن ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
06:12 PM

ملك الأردن: الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" تؤكد وقوف دول خلفه

قال: كلنا نعرف مَن المنفذ.. وأمن السعودية من أمننا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
7,226

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين المملكتين العربية السعودية، والأردنية الهاشمية متميزة، مشدداً على أن أمن الأردن من أمن السعودية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" تقف وراءها دول.

وقال الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن "التقارير حول نوع الأسلحة المستخدمة، تشير إلى أن هذا الفعل تقف خلفه دولة، ولكن من المحتمل أنها قامت بذلك من خلال مجموعات، كلنا نعرف مَن المتهم".

وأضاف: "هناك قضايا وتحديات في التعامل مع إيران، وقد حذرنا خلال الأشهر الستة الماضية أو أكثر من التصعيد، وحاولنا تهدئة الأمور، وهذا ما حصل نسبيا خلال الصيف، لكن الاعتداء على أرامكو زاد من التصعيد".

وأوضح العاهل الأردني أن "الأردن تقف إلى جانب السعودية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في 14 سبتمبر الجاري، وأن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن".

وقال: "الاعتداءات على السعودية أمر شديد الأهمية للأردن، فلدينا علاقات متميزة مع الأشقاء السعوديين، ونحن ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,962
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,100
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,670

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة